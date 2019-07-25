Политика

Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкерИА REX 08:15

Служба безопасности Украины 25 июля проинформировала о задержании российского танкера. По версии украинских силовиков, именно это судно участвовало в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Что произошло за день: четверг, 25 июля

Интерфакс13:31

«Порт считался безопасным». Почему никто не ждал захвата российского судна

РИА Новости10:58

Российскому танкеру припомнили Керченский пролив

Коммерсантъ11:31

Инциденты на море между Россией и Украиной

ТАСС09:57

СБУ опубликовала видео задержания танкера

RT на русском10:20

Экс-владелец Nika Spirit опроверг его участие в керченском инциденте

РБК09:46

СБУ готовится арестовать танкер РФ после керченской провокации Украины

РЕН ТВ07:11
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Политика

СБУ объяснила освобождение российских моряков

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 13:41
Политика

Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
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МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе

В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
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Дальневосточный проспект заволокло черным дымом после пожара на свалке

Дальневосточный проспект заволокло черным дымом после пожара на свалке, сообщают очевидцы в социальной сети.
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Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
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У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
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Политика

Порошенко заявил об отсутствии против него уголовных дел

Бывший президент Украины Пётр Порошенко по окончании допроса в украинском Государственном бюро расследований заявил журналистам, что не является фигурантом ни одного из уголовных дел.
Обновлено в 10:25
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
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Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Кино

Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Глава Объединенного комитета начальников штабов США прибыл в Кабул

Председатель Объединенного кабинета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд прибыл в столицу Афганистана город Кабул с неофициальным визитом, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Обновлено в 07:48
Общество

Французский модный дом Sonia Rykiel закрывается

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Единоборства

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Обновлено в 09:37
Политика

Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера

Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:06
Футбол

Россия разгромила Азербайджан в отборе на ЧМ по пляжному футболу

Обновлено в 14:30
Экономика

«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей

Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Авто

«Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде

Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 929 тысяч га

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Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа в лапах

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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

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Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
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38-летний Гарик Харламов показал себя лысым

Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.
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Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»

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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

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Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
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В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
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Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Задержание российского танкера NeymaБольше новостей по теме
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