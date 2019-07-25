Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкераLenta.ru 14:40
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
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Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила российских моряков с задержанного в порте Измаил танкера Nika Spirit, поскольку они оказались непричастны к нарушениям законодательства, говорится в сообщении ведомства.Ведомости13:35
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