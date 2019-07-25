Политика
Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустилиLenta.ru 10:05
В посольстве России в Киеве подтвердили, что моряки с задержанного судна возвращаются домой. Об инциденте с российским танкером стало известно ранее 25 июля. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Украина по официальному каналу пока не связалась с РФ по поводу задержанного танкера
Независимая газета12:55
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