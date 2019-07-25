Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряковРБК 13:41
Представители украинской спецслужбы объяснили, что судно в ноябре 2018 года использовали, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал и не пропустить три корабля ВМС Украины. После проведения следственных действий экипаж танкера отпустили, в настоящее время моряки возвращаются в Россию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Кино
В трейлере российского «Чернобыля» нашли киноляп
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру
Китайская компания HMD Global в ближайшее время представит первый смартфон Nokia 8.2 с выдвижной фронтальной камерой, – сообщает автор ресурса MySmartPrice Ишан Агарвал.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено в 09:43
Политика
Украина задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.
Обновлено в 07:05
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Здоровье
Новый хирургический корпус построят в краевой больнице Ставрополя
Основную часть средств предоставит федеральный бюджет. Создать новый хирургический корпус планируют за три года.
Обновлено в 09:20
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Спорт
Новосибирская пловчиха завоевала три медали на Олимпийском фестивале
Новосибирская пловчиха Дарья Трофимова завоевала три медали за пять дней Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.
Обновлено в 15:26
Политика
В США возобновили применение смертной казни на федеральном уровне
Американские власти решили снова вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, сообщает пресс-служба минюста США.
Обновлено в 18:52
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено в 02:20
Футбол
Озил — фанату «Тоттенхэма»: пустое место — это ваша комната трофеев
Позже Месут ответил болельщику, написав: «Если присмотреться, там можно увидеть вашу комнату трофеев».
Обновлено в 16:58
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Гаджеты
Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
Обновлено в 15:07
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Общество
Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы
Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы.
Обновлено в 18:10
Единоборства
Ковалёв и Альварес могут встретиться 19 или 26 октября
Что касается Альвареса, то если переговоры с Ковалёвым провалятся, то он встретится 19 или 26 октября с официальным претендентом на пояс IBF Сергеем Деревянченко.
Обновлено в 17:51
Игры
Появились первые оценки Wolfenstein: Youngblood от прессы
За день до релиза игровая пресса выпустила рецензии на Wolfenstein: Youngblood. Оценка игры на Metacritic составила 77 баллов.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
В Германии побит новый температурный рекорд
"С температурой 40.5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40.3 градуса по Цельсию (зафиксированный в Китцингене 5 июля 2015 года)", - цитирует сообщение агентство ФАН.
Обновлено в 02:37