Политика

СБУ объяснила освобождение российских моряковРБК 13:41

Представители украинской спецслужбы объяснили, что судно в ноябре 2018 года использовали, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал и не пропустить три корабля ВМС Украины. После проведения следственных действий экипаж танкера отпустили, в настоящее время моряки возвращаются в Россию.
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СБУ объяснила освобождение экипажа российского танкера

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СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера

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