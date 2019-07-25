Политика
В СБУ объяснили освобождение моряков с российского танкераТК Звезда вчера в 14:18
Сотрудники СБУ утверждают, что они «не нарушали права и свободы российских моряков», сообщает пресс-служба ведомства. Днем 25 июля в порту Измаил в Одесской области был задержан российский танкер Nika Spirit.
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с чего всё началось
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила российских моряков с задержанного в порте Измаил танкера Nika Spirit, поскольку они оказались непричастны к нарушениям законодательства, говорится в сообщении ведомства.Ведомостивчера в 13:35
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Обновлено вчера в 16:09
Экономика
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Экономика
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Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:25
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Обновлено 23 июля в 12:29
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В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
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Обновлено вчера в 19:26
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"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
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