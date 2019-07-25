с чего всё началось

Сотрудники СБУ утверждают, что они «не нарушали права и свободы российских моряков», сообщает пресс-служба ведомства. Днем 25 июля в порту Измаил в Одесской области был задержан российский танкер Nika Spirit.

В СБУ объяснили освобождение моряков с российского танкера

Политика Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.

Здоровье Волгоградцам назвали помогающие бросить курить продукты Какие продукты помогут просить курить, читайте в нашем материале. В первую очередь курильщикам необходима клетчатка.

Игры Появились первые оценки Wolfenstein: Youngblood от прессы За день до релиза игровая пресса выпустила рецензии на Wolfenstein: Youngblood. Оценка игры на Metacritic составила 77 баллов.

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Политика В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.

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Экономика До зарплаты не хватает денег 75% россиян Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.

Общество В России могут ввести полностью бесплатное высшее образование В Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами.

Происшествия Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.

Кино Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3» Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за $300 тыс. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.

Политика На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.

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Музыка Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.