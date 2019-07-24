Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17РИА Новости 13:50
Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
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Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Общество
В Петербурге жара сменится прохладой
Если на юге жара спадет и температура будет комфортной, то в средней полосе и на севере Европейской России станет по-настоящему холодно.
Обновлено в 10:23
Общество
Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири
Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
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Политика
Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения
Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
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Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Наука
Древний затонувший лес обнаружили на дне Балтики
Литовские специалисты из Клайпедского университета обнаружили у побережья Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого составляет примерно 10 тысяч лет.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
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Авто
Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback
Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
Обновлено в 11:28
Космос
Тяжелая ракета от Space X будет иметь больше двигателей, чем планировалось ранее
Ракета-носитель Super Heavy, способная вывести на орбиту и разогнать корабль Starship к Луне или Марсу будет иметь на 4 двигателя Raptor больше, чем это было предусмотрено изначально.
Обновлено в 09:13
Политика
Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Политика
В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера
В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
Обновлено в 08:48
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 06:12
Общество
В поездах дальнего следования разрешили провозить енотов и ежей
"Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК", "дочка" РЖД) заметно расширила список домашних животных, которых можно провозить в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев.
Обновлено в 07:46
Спорт
Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ
Стал известен состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур посоветовала не расписываться раньше 30 лет
Дочь одного из самых популярных юмористов России Владимира Винокура Анастасия недавно развелась с мужем-продюсером Григорием Матвеевичевым, с которым прожила в браке 6 лет и даже успела обвенчаться.
Обновлено в 11:28
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55