Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17РИА Новости 13:50

Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.
Читать в источнике
Обсудить10

Подробнее о событии

В Малайзии сообщили о попытках США и Украины завладеть самописцами MH17

РБК13:37

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

РИА Новости13:50

Агенты ФБР хотели забрать черные ящики малайзийского Боинга

Комсомольская правда11:07

Разоблачена ложь в новом фильме про «Боинг» MH17

Lenta.ru13:13

Малайзия: черными ящиками сбитого MH17 пытались завладеть США и Украина

Вести.Ru12:24

Ради 9000 штыков НАТО в Донбассе: Коц на фактах голландского фильма-расследования объяснил, зачем «уронили» MH17

Царьград13:17

В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17

Expert.ru07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Общество

В Петербурге жара сменится прохладой

Если на юге жара спадет и температура будет комфортной, то в средней полосе и на севере Европейской России станет по-настоящему холодно.
Обновлено в 10:23
Общество

Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири

Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
Обновлено в 07:00
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Происшествия

В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Обновлено в 12:37
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
Общество

Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено в 08:47
Наука

Древний затонувший лес обнаружили на дне Балтики

Литовские специалисты из Клайпедского университета обнаружили у побережья Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого составляет примерно 10 тысяч лет.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Авто

Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback

Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод

Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
Обновлено в 11:28
Космос

Тяжелая ракета от Space X будет иметь больше двигателей, чем планировалось ранее

Ракета-носитель Super Heavy, способная вывести на орбиту и разогнать корабль Starship к Луне или Марсу будет иметь на 4 двигателя Raptor больше, чем это было предусмотрено изначально.
Обновлено в 09:13
Политика

Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено в 11:55
Общество

Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян

«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Кино

Режиссер «Безумного Макса» рассказал, что готов снять продолжение

Обновлено в 05:34
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Политика

В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера

В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
Обновлено в 08:48
Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Кино

Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 06:12
Общество

В поездах дальнего следования разрешили провозить енотов и ежей

"Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК", "дочка" РЖД) заметно расширила список домашних животных, которых можно провозить в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев.
Обновлено в 07:46
Спорт

Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

Стал известен состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур посоветовала не расписываться раньше 30 лет

Дочь одного из самых популярных юмористов России Владимира Винокура Анастасия недавно развелась с мужем-продюсером Григорием Матвеевичевым, с которым прожила в браке 6 лет и даже успела обвенчаться.
Обновлено в 11:28
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное