Независимый немецкий журналист Макс ван дер Верфф в течение пяти лет вел собственное расследование крушения MH17 над Донбассом в 2014 году. В своем документальном фильме, опубликованном на YouTube, он приводит ранее неизвестные факты из расследования катастрофы.

СБУ обвинили в подделке аудиозаписей по делу MH17

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