Политика
СБУ обвинили в подделке аудиозаписей по делу MH17BFM.ru 12:24
Независимый немецкий журналист Макс ван дер Верфф в течение пяти лет вел собственное расследование крушения MH17 над Донбассом в 2014 году. В своем документальном фильме, опубликованном на YouTube, он приводит ранее неизвестные факты из расследования катастрофы.
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Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»
Московский Комсомолец11:38
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«Я сидел на ферме и рисовал презентацию»: как профессор Гарварда помогает Мильнеру искать внеземной разум
Как ученые ищут жизнь во Вселенной Задолго до этого знакомства, в 2007 году, Лёб написал статью о том, что с помощью радиотелескопов можно "подслушать" сигналы инопланетных цивилизаций, находящихся на расстоянии до 10 световых лет от Земли, указывает Wired.
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Сако хочет отсудить 13 миллионов фунтов стерлингов у ВАДА
Сако требует солидную компенсацию в 13 млн. фунтов стерлингов.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
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Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено в 10:35
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Фильм «Калина красная» покажут на Венецианском кинофестивале
Лента Василия Шукшина попала в программу Венецианской классики В пресс-службе Венецианского кинофестиваля сообщили, что в программу Венецианской классики в этом году включен фильм Василия Шукшина "Калина красная".
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Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
В России выросли цены на кроссовер Hyundai Tucson
В комплектации Dynamic цены на авто выросли до 1 969 000 рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Медведев посетит Гавану в октябре
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре 2019 года.
Обновлено в 10:49
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
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Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что при любом развитии событий выведет страну из Евросоюза до 31 октября.
Обновлено в 11:12
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
300 обезьян незаконно ввезли на Кубань для опытов
Обновлено в 12:04
Политика
Володин поддержал запрет судиться вне России с попавшими под санкции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с россиянами и российскими юрлицами, попавшими под санкции США и других стран, только в российских судах или третейских судах с местом арбитража на территории РФ.
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В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
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Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму на горе Митридат
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Футбол
Болельщики «Рубина» выбрали лучшего игрока в матче с «Динамо»
«Динамо» на своем поле уступило «Рубину» (0:1) в матче 2-го тура РПЛ.
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«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
National Interest оценил вероятность ядерной войны России и США
Обозреватель The National Interest Дмитрий Саймс обсудил с российским полковником в отставке Виктором Мураховским вероятность движения России и США к ядерной войне.
Обновлено в 09:22