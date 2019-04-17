Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБИА Новороссия 06:59

Исполнителем теракта, в результате которого погиб руководитель специального резерва ГУР Минобороны Шаповал, по словам Грицака, является сотрудник центра специальных операций МГБ ДНР Олег Шутов. Напомним, что в июне прошлого года Украина обвинила ДНР в убийстве полковника СБУ Хараберюша.
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СБУ заявила о ликвидации группы диверсантов из России

Коммерсантъ09:27

Служба безопасности Украины объявила о задержании семерых россиян, которых подозревают в причастности к терактам

Эхо Москвы11:00

Военный прокурор Украины заявил, что задержанные «российские диверсанты» якобы планировали теракты в Прибалтике

Росбалт08:35

СБУ заявила о задержании причастных к диверсиям сотрудников российских спецслужб. Обновлено

Новая газета07:31

Генерала ФСБ обвинили в убийстве Хараберюша и Шаповала

Московский Комсомолец08:34

Украина утверждает, что задержала сотрудников российских спецслужб. Их подозревают в диверсиях

Фонтанка.Ру05:50

СБУ сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям

Медиазона05:20
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Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Обновлено в 11:13
Политика

Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля примет в Кремле главу Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Хоккей

Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»

Обновлено в 07:59
Кино

Ален Делон получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Актера наградят "за выдающуюся карьеру в кинематографе" Французский актер Ален Делон будет награжден "Золотой пальмовой ветвью" международного Каннского кинофестиваля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:29
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено вчера в 11:56
Футбол

«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Обновлено в 14:08
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев

Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Технологии

Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик

В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Авто

Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ

Обновлено в 04:05
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Политика

Премьер-министр отчитался перед Госдумой

Премьер-министр отчитался перед Госдумой Дмитрий Медведев выступил сегодня перед нижней палатой парламента с ежегодным отчетом о работе возглавляемого им правительства.
Обновлено в 08:13
Футбол

СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»

По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Политика

Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
Обновлено в 08:32
Авто

Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco

Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Космос

Секретная миссия истребила город пришельцев на Луне: на нашу планету доставили мумию инопланетянки

Эксперты заявили, якобы у них имеются фотокадры, свидетельствующие о том, что на спутнике земного шара было истреблено целое поселение внеземных существ.
Обновлено в 02:25
Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Спорт

Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что двое спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
Обновлено в 10:56
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Финансы

ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»

После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
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Василий Сергеевич Грицак
Украинский военный деятель
Украинский деятель органов государственной безопасности, Председатель Службы безопасности Украины. Генерал армии Украины. Руководитель Антитеррористического центра при СБУ - первый заместитель Председателя СБУ.
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