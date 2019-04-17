Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБИА Новороссия 06:59
Исполнителем теракта, в результате которого погиб руководитель специального резерва ГУР Минобороны Шаповал, по словам Грицака, является сотрудник центра специальных операций МГБ ДНР Олег Шутов. Напомним, что в июне прошлого года Украина обвинила ДНР в убийстве полковника СБУ Хараберюша.
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»
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Политика
Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии
Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля примет в Кремле главу Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.
Обновлено в 08:35
Происшествия
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Обновлено в 11:11
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
Обновлено в 07:59
Кино
Ален Делон получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Актера наградят "за выдающуюся карьеру в кинематографе" Французский актер Ален Делон будет награжден "Золотой пальмовой ветвью" международного Каннского кинофестиваля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:29
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины
В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев
Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Технологии
Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик
В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Авто
Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Политика
Премьер-министр отчитался перед Госдумой
Премьер-министр отчитался перед Госдумой Дмитрий Медведев выступил сегодня перед нижней палатой парламента с ежегодным отчетом о работе возглавляемого им правительства.
Обновлено в 08:13
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Политика
Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
Обновлено в 08:32
Авто
Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco
Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Космос
Секретная миссия истребила город пришельцев на Луне: на нашу планету доставили мумию инопланетянки
Эксперты заявили, якобы у них имеются фотокадры, свидетельствующие о том, что на спутнике земного шара было истреблено целое поселение внеземных существ.
Обновлено в 02:25
Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что двое спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
Обновлено в 10:56
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Финансы
ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»
После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30