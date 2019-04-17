Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБИА Новороссия 06:59

Исполнителем теракта, в результате которого погиб руководитель специального резерва ГУР Минобороны Шаповал, по словам Грицака, является сотрудник центра специальных операций МГБ ДНР Олег Шутов. Напомним, что в июне прошлого года Украина обвинила ДНР в убийстве полковника СБУ Хараберюша.
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На Украине задержали подозреваемых в подготовке теракта. СБУ назвала двоих из них российскими разведчиками

Дождь14:33

Украина утверждает, что задержала сотрудников российских спецслужб. Их подозревают в диверсиях

Фонтанка.Ру05:50

Генерала ФСБ обвинили в убийстве Хараберюша и Шаповала

Московский Комсомолец08:34

СБУ заявила о задержании причастных к диверсиям сотрудников российских спецслужб. Обновлено

Новая газета07:31

Служба безопасности Украины объявила о задержании семерых россиян, которых подозревают в причастности к терактам

Эхо Москвы11:00

СБУ заявила о ликвидации группы диверсантов из России

Коммерсантъ09:27

СБУ сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям

Медиазона05:20
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Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Футбол

Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос гражданину США в Москве, вернулся в общую группу команды.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Теннис

Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга турнира в Монте-Карло победил соотечественника Роберто Баутиста-Агуту, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:12
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Здоровье

«У нас не крепостное право»: интервью с главой алтайского Минздрава

Дмитрий Попов рассказал о своих задачах в новом кресле, как будет развиваться медицина и почему он не перевез семью на Алтай После того как глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края, в регион на топовые должности приехало уже несколько красноярцев.
Обновлено в 19:01
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика

На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»

По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
Обновлено в 17:39
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Светлаков нагрубил Собчак и пригрозил расправой

Обновлено в 18:09
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Наука

Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

Обновлено в 10:15
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Космос

«Роскосмос» ответил на обвинения в плагиате видеоролика

В "Роскосмосе" прокомментировали обвинения в плагиате видеоролика "Мы — российский космос".
Обновлено в 12:40
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Японии профессор университета учил студентов делать экстази

Профессор Татсунори Ивамура, который преподает фармацевтику в университете Мацуямы, сообщил, что учил своих студентов делать экстази, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 12:49
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Умер ранивший себя экс-президент Перу

Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика

Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации

Что же касается приемника Матвиенко, то им, с высокой долей вероятности, может стать Сергей Нарышкин, возглавляющий в настоящее время Службу Внешней Разведки.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации

В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено в 12:00
Наука

Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay

Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП

Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
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Василий Сергеевич Грицак
Украинский военный деятель
Украинский деятель органов государственной безопасности, Председатель Службы безопасности Украины. Генерал армии Украины. Руководитель Антитеррористического центра при СБУ - первый заместитель Председателя СБУ.
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