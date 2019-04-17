Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБИА Новороссия 06:59
Исполнителем теракта, в результате которого погиб руководитель специального резерва ГУР Минобороны Шаповал, по словам Грицака, является сотрудник центра специальных операций МГБ ДНР Олег Шутов. Напомним, что в июне прошлого года Украина обвинила ДНР в убийстве полковника СБУ Хараберюша.
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