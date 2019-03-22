Происшествия

СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро ХарьковаРБК 06:55

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке взрыва на одной из станций городского метро. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
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