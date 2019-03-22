СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро ХарьковаРБК 06:55

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке взрыва на одной из станций городского метро. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова

Политика США расширили санкции против Ирана Весной прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.

Политика В Раде призвали упразднить должность президента Украины Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в трамвае в Утрехте признал вину 37-летний Г.Таныш в понедельник открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Энергетика Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1% Экспорт российской нефти сократился в январе 2019 г. на 10,1% в годовом выражении до 20,8 млн тонн, сообщает Росстат.

Происшествия Момент крушения парома в Ираке попал на видео Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.

Политика Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.

Общество Суд на неделю отложил рассмотрение претензий Роскомнадзора к Twitter Мировой суд Таганского района Москвы отложил на 29 марта рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию, связанную с локализацией персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Политика Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать мандат Грудинину Ранее ЦИК отказал Грудинину в передаче мандата умершего Жореса Алферова. Причиной стало наличие иностранных счетов на момент регистрации.

Спорт Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019 Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.

Политика Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высот В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.