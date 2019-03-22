Происшествия
СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро ХарьковаРБК 06:55
Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке взрыва на одной из станций городского метро. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
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Политика
США расширили санкции против Ирана
Весной прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28
Экономика
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Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Наука
Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Раде призвали упразднить должность президента Украины
Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Стали известны другие имя и фамилия Началовой
Обновлено в 11:39
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Культура
Пахом запер себя в клетке на восемь часов в центре Москвы
Обновлено в 07:07
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в трамвае в Утрехте признал вину
37-летний Г.Таныш в понедельник открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.
Обновлено в 11:15
Энергетика
Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1%
Экспорт российской нефти сократился в январе 2019 г. на 10,1% в годовом выражении до 20,8 млн тонн, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Общество
Суд на неделю отложил рассмотрение претензий Роскомнадзора к Twitter
Мировой суд Таганского района Москвы отложил на 29 марта рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию, связанную с локализацией персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 08:59
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
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Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Политика
Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Ранее ЦИК отказал Грудинину в передаче мандата умершего Жореса Алферова. Причиной стало наличие иностранных счетов на момент регистрации.
Обновлено вчера в 10:41
Спорт
Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.
Обновлено в 09:47
Политика
Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высот
В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 09:36
Хоккей
Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.
Обновлено в 07:49
Общество
Позиции Bitcoin ухудшились. Китай опубликовал новый рейтинг криптовалют
Bitcoin потерял две позиции в рейтинге популярных криптовалют от Центра по развитию индустрии информационных технологий Китая (CCID).
Обновлено в 11:14