Происшествия
СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро ХарьковаИжевскИнфо.РУ 09:41
Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке теракта на одной из станций городского метро, сообщается на сайте спецслужбы. В СБУ уверяют, что задержанного завербовали российские спецслужбы, чтобы устроить теракт перед выборами президента Украины.
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Политика
Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
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Спорт
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Политика
Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.
Обновлено в 06:56
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
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Происшествия
Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
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По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Обновлено в 05:57
Политика
ООН: статус Голанских высот остается неизменным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Футбол
Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия
Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве
Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Общество
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Xiaomi и Huawei расширят российские сети
Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.
Обновлено вчера в 18:24
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
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Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Авто
Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat
Компания Volkswagen отзывает в России 15 своих автомобилей Volkswagen Caddy (13) и Passat (2), реализованных с 2015 по 2019 годы.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48