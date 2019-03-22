СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро ХарьковаИжевскИнфо.РУ 09:41

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке теракта на одной из станций городского метро, сообщается на сайте спецслужбы. В СБУ уверяют, что задержанного завербовали российские спецслужбы, чтобы устроить теракт перед выборами президента Украины.

СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова

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