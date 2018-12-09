Политика

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
РБК
00:03

Российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном в Facebook.
РБК00:03
Василий Грицак
Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, потому что видит в ней угрозу для себя.
— Василий Грицак, украинский военный деятельВедомости 06:05

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Украина обвинила Россию в организации протестов во Франции

Коммерсантъ05:29

СБУ обвинила Москву в организации протестов во Франции

РИА Новости04:51

Киев обвинил Россию в организации протестов во Франции

Газета.Ru05:43

«Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность»: СБУ обвинила Россию во французском майдане

Царьград01:12

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции

РБК00:03

В организации протестов во Франции обвинили Россию

Говорит Москва01:45

В протестах во Франции нашли российский след

Lenta.ruвчера в 19:13
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Политика

Нарышкин рассказал историю знакомства с Путиным

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин познакомился с российским президентом Владимиром Путиным в 1980 году.
Обновлено в 10:41
Политика

Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря

Обновлено в 10:30
Политика

Во Франции призвали Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заочно ответил президенту США Дональду Трампу, который ранее стал давать Елисейскому дворцу советы о том, как справиться с беспорядками, охватившими республику.
Обновлено в 10:45
Политика

Американского посла вызвали в МИД Китая

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому сделал представление в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:47
Политика

В ЦИК Армении рассказали о явке избирателей на выборах в парламент

Обновлено в 10:37
Политика

Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за мигрантов

Партия "Реформаторское движение", возглавляемая премьером, одобрила подписание Бельгией Миграционного пакта ООН.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Силовики перебросили в Донбасс большое количество БПЛА, заявили в ДНР

Обновлено в 10:36
Политика

Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон

Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.
Обновлено в 10:28
Политика

Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦ

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создаваемая "единая поместная церковь" на Украине строится на злобе и ненависти, а потому не может быть "от Бога".
Обновлено в 10:21
Политика

Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" рассказал о том, как проходит организация телефонных разговоров главы государства, отвечая на вопрос о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:32
Политика

Глава Каталонии объявил о двухдневной голодовке

Глава женералитата Каталонии Ким Торра начал в воскресенье, 9 декабря, 48-часовую голодовку в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении.
Обновлено в 10:12
Политика

Российские эксперты проверят аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

Российские эксперты по авиабезопасности прибыли в Египет для проверки уровня защищенности воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля

Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 08:51
Политика

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что своим заявлением о неблагодарности россиян глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс только обостряет отношения между обществом и предпринимателями.
Обновлено в 10:01
Политика

США призывают создать на Украине антикоррупционный суд

Посольство США на Украине настаивает на необходимости создать Высший антикоррупционный суд.
Обновлено в 09:33
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