Политика

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
РБК
00:03

Российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном в Facebook.
РБК00:03
Василий Грицак
Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя
— Василий Грицак, украинский военный деятельРБК 00:03

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СБУ Украины: Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестных акций во Франции

Эхо Москвы02:30

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции

URA.Ru02:01

«Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность»: СБУ обвинила Россию во французском майдане

Царьград01:12

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции

РБК00:03

В организации протестов во Франции обвинили Россию

Говорит Москва01:45

СБУ: Флаг ДНР во время французских протестов появился по указанию России

Телеканал 360°вчера в 20:12

В протестах во Франции нашли российский след

Lenta.ruвчера в 19:13
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика

Президент Армении заявил, что граждане страны выбирают лучшее будущее

Внеочередные парламентские выборы в Армении проводятся для лучшего будущего страны.
Обновлено в 03:13
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Обновлено в 02:07
Политика

Трамп заявил, что доволен ходом расследования по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доволен ходом расследования "вмешательству России" в президентские выборы в США, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:59
Политика

Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесу

Глава Роснано Анатолий Чубайс, поднимая тему благодарности бизнесу, лишь обостряет отношения между обществом и этим самым бизнесом.
Обновлено в 03:12
Политика

Reuters: Мэй намерена отложить парламентское голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить голосование по сделке об условиях выхода Лондона из состава ЕС в британском парламенте.
Обновлено в 03:13
Политика

Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендии им. Левка Лукьяненко задержанным в России украинцам.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России

The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

О наличии у Украины всех уникальных возможностей для создания ядерного оружия заявил 9 декабря в эфире украинского телеканала «Обозреватель» бывший представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Петр Гаращук.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Президент России Владимир Путин призвал членов "Единой России" тщательно следить за этикой, так как пренебрежение по отношению к людям имеет последствия.
Обновлено в 03:06
Политика

В Совфеде рассказали о «голубой мечте» Порошенко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с призывом украинского президента Петра Порошенко закрыть порты западных стран для российских судов.
Обновлено в 02:23
Политика

Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов

Обновлено в 02:30
Политика

Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем

У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено в 02:16
Политика

Польские активисты попытались сорвать концерт ансамбля Александрова

Обновлено в 03:09
Армия и оружие

США решили модернизировать ядерные боеголовки

Обновлено в 02:54
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