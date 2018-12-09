Политика

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
РБК
00:03

Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
РБК00:03
Василий Грицак
Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя
— Василий Грицак, украинский военный деятельРБК 00:03

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Служба безопасности Украины заподозрила Россию в причастности к организации протестов во Франции

Эхо Москвы04:30

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции

URA.Ru02:01

«Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность»: СБУ обвинила Россию во французском майдане

Царьград01:12

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции

РБК00:03

В организации протестов во Франции обвинили Россию

Говорит Москва01:45

СБУ: Флаг ДНР во время французских протестов появился по указанию России

Телеканал 360°вчера в 20:12

В протестах во Франции нашли российский след

Lenta.ruвчера в 19:13
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Политика

В Армении проходят парламентские выборы

В Армении сегодня, 9 декабря, проходят внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 04:47
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алексеевой

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой.
Обновлено в 04:40
Политика

Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесу

Глава Роснано Анатолий Чубайс, поднимая тему благодарности бизнесу, лишь обостряет отношения между обществом и этим самым бизнесом.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие

Украинский генерал блефует, говоря о возможности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы

Спецслужбы стран Евросоюза узнали, что Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний, передает Die Welt.
Обновлено в 04:47
Политика

Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцам

Украинский президент Петр Порошенко 8 декабря подписал указ о выплате стипендии украинцам, задержанным в России.
Обновлено в 04:43
Политика

Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон

Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

The National Interest назвал самое смертоносное российское оружие

Американское издание The National Interest назвало самое смертоносное российское оружие, с которым не захочет связываться НАТО.
Обновлено в 04:35
Политика

Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне протестов дал французским властям совет снизить налоги.
Обновлено в 03:49
Политика

В Совфеде рассказали о «голубой мечте» Порошенко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с призывом украинского президента Петра Порошенко закрыть порты западных стран для российских судов.
Обновлено в 02:23
Политика

Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Президент России Владимир Путин призвал членов "Единой России" тщательно следить за этикой, так как пренебрежение по отношению к людям имеет последствия.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

США намерены возобновить программу модернизации ядерных боеголовок W78

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США планирует возобновить программу замены термоядерной боеголовки W78.
Обновлено в 04:18
Политика

Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 04:20
Политика

Володин возложил венок к месту кремации Ганди

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Индию 9 декабря возложил венок к Раджгхату — месту кремации вождя индийского народа Махатмы Ганди в Дели.
Обновлено в 04:03
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