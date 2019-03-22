СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в РоссиюВедомости 13:44

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию

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