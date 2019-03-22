Политика
СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в РоссиюВедомости 13:44
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
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Политика
Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
После обстрела ВСУ без света остался поселок в ДНР
Обновлено в 06:05
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено в 14:54
Баскетбол
«Химки» проиграли «Маккаби» в матче Евролиги
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Культура
Кинорежиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию
Обновлено в 14:31
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Космос
Солнечная активность за последние сутки резко возросла
"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что госкорпорация с 2007 года выплатила 132,4 млрд руб. налогов, вернув, таким образом, средства, выделенные на ее создание, передает ТАСС.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower
Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста
Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
Обновлено в 06:46
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Политика
Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
Обновлено в 12:57
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка поздравила Загитову с золотом ЧМ
Двукратная олимпийская чемпионка немецкая фигуристка Катарина Витт поздравила россиянку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Сайтаме, передает ТАСС.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными
Сергей Согрин, который являлся участником поисков пропавшей в 1959 году группы Дятлова, поделился со СМИ секретными данными.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.
Обновлено в 10:50
Спорт
Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована
Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54