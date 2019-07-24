Политика

СБУ изменила аудиозаписи по делу о крушении MH17ТВ Центр 12:34

Эксперты после анализа доказательств по делу о крушении Boeing на Украине пришли к выводу, что Служба безопасности Украины отредактировала материалы по MH17. В частности, речь идет об аудиозаписях.
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Малайзийские эксперты заявили о подделке СБУ аудиозаписи переговоров в деле МН17

Взгляд.ру11:25

Эксперты из Малайзии и ФРГ обвинили СБУ в искажении аудиозаписи по делу Boeing

Говорит Москва11:29

Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»

Московский Комсомолец11:38

СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17

Газета.Ru11:30

Эксперты обвинили СБУ в редактировании записей переговоров по делу MH17

News.ru11:30

Эксперты обвинили СБУ в редактировании доказательств по делу MH17

Известия11:42

В записи девять манипуляций: Украинцы подделали аудиопереговоры по делу MH17 - малайзийский старший следователь

Царьград11:19
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Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Перми чиновница избила ногами бездомного

Женщина пояснила, что таким образом она хотела прогнать мужчину В Перми сотрудница краевого управления Росреестра избивала бездомного мужчину ногами.
Обновлено в 10:16
Музыка

Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 17:02
Политика

В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера

В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
Обновлено в 08:48
Игры

В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа

Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя «Партии перемен» Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Политика

В Петербурге прошел митинг против нарушений на выборах

В Петербурге на площади Ленина прошел согласованный митинг против нарушений в преддверии губернаторских выборов 8 сентября, передает корреспондент Дождя.
Обновлено в 15:24
Политика

ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии

Обновлено в 15:04
Авто

Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов

Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Ювентус» в серии пенальти обыграл «Интер»

Обновлено в 09:52
Футбол

Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»

Обновлено в 13:31
Происшествия

Посольство КНДР: задержанное судно вернется в Россию после проверки

В посольстве КНДР в Москве сообщили, что задержанное северокорейскими властями российское судно с моряками вернется в Россию после проверки пограничниками.
Обновлено в 04:29
Политика

Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс

В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Происшествия

Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании

Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Об этом сообщается в Twitter штаба.
Обновлено в 10:25
Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла швейцарцев в отборе на ЧМ-2019

Обновлено в 14:14
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика

Захарова заявила об искажении журналистом BBC цитаты Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондент BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено в 12:17
Политика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Наука

Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Госдума приняла закон о контроле за ценами на топливо

Депутаты Государственной думы 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, а также об изменении формулы НДПИ, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:34
Политика

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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