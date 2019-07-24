Эксперты после анализа доказательств по делу о крушении Boeing на Украине пришли к выводу, что Служба безопасности Украины отредактировала материалы по MH17. В частности, речь идет об аудиозаписях.

СБУ изменила аудиозаписи по делу о крушении MH17

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