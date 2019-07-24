Политика
СБУ изменила аудиозаписи по делу о крушении MH17ТВ Центр 12:34
Эксперты после анализа доказательств по делу о крушении Boeing на Украине пришли к выводу, что Служба безопасности Украины отредактировала материалы по MH17. В частности, речь идет об аудиозаписях.
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Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»
Московский Комсомолец11:38
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Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
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Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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В Перми чиновница избила ногами бездомного
Женщина пояснила, что таким образом она хотела прогнать мужчину В Перми сотрудница краевого управления Росреестра избивала бездомного мужчину ногами.
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Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
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Политика
В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера
В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
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Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
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Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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К Дмитрию Гудкову пришли с обыском
У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя «Партии перемен» Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Политика
В Петербурге прошел митинг против нарушений на выборах
В Петербурге на площади Ленина прошел согласованный митинг против нарушений в преддверии губернаторских выборов 8 сентября, передает корреспондент Дождя.
Обновлено в 15:24
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
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Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов
Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Ювентус» в серии пенальти обыграл «Интер»
Обновлено в 09:52
Футбол
Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»
Обновлено в 13:31
Происшествия
Посольство КНДР: задержанное судно вернется в Россию после проверки
В посольстве КНДР в Москве сообщили, что задержанное северокорейскими властями российское судно с моряками вернется в Россию после проверки пограничниками.
Обновлено в 04:29
Политика
Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс
В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Происшествия
Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании
Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Об этом сообщается в Twitter штаба.
Обновлено в 10:25
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
Захарова заявила об искажении журналистом BBC цитаты Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондент BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
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Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Госдума приняла закон о контроле за ценами на топливо
Депутаты Государственной думы 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, а также об изменении формулы НДПИ, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:34
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44