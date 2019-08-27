Спорт
Нева СпортСБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам
Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20. Сегодня состоялось заседание правления организации, на котором присутствовали Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
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Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.
— Александр Логинов, российский биатлонистТАСС 06:48
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Политика
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Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях
Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
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Rambler News Service 13:09
Экономика
Пенсионный фонд переходит на электронные трудовые книжки
Руководство Пенсионного фонда заверило граждан России, что проблем с переходом на новый формат трудовых книжек не будет, поскольку в ведомстве наработан большой опыт по ведению базы данных о пенсионных правах.
Go64.ru 07:32
Футбол
Савин: «Матч „Кубань“ – „Томь“ в 2004 году был договорным»
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что поединок 1/16 финала Кубка России-2004/05 между "Кубанью" и "Томью" носил договорной характер.
Soccer.ru 15:26
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Футбол
Воспитанник «Локомотива» был на просмотре в «Валенсии», но подписал контракт с «Динамо»
Спорт-Экспресс 15:27
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Безруков задумался о театральном фестивале на Кавказе
Российский актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков предложил провести на Северном Кавказе театральный фестиваль, который стал бы аналогом фестиваля «Фабрика Станиславского», устраиваемого театром в Москве и Подмосковье.
Это Кавказ 13:00
Футбол
Брат Погба: «Поль был бы очень важен для „Реала“ и Зидана»
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Реал».
Евро-футбол.ру 13:29
Здоровье
Россияне стали чаще умирать в больницах
Об увольнении подумывают хирурги больницы номер 4. Хирург первой больницы Никита Зотов сказал, что оклад составлял 22 тыс. рублей.
ФедералПресс 08:04
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
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Автоновости дня 05:50
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Уникальный Су-47 показали на МАКС
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РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный вчера в 20:48
Происшествия
В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет
RuNews24.ru 09:18
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
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«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
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Политика
Путин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент России Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым после осмотра экспозиций на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 27 августа.
Известия 09:53
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59