Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.

Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20. Сегодня состоялось заседание правления организации, на котором присутствовали Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам

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