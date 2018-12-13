Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация получила уведомление о начале следствия в отношении российских спортсменов.

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Хоккей Хоккей Сорокин сыграет в воротах сборной России против Швеции Стало известно, кто будет основным голкипером сборной России в первом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.

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