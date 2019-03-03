Армия и оружие
SANA: сирийская армия отбила вторую за сутки атаку боевиковТК Звезда 15:58
Третьего марта боевики второй раз за сутки атаковали позиции сирийской армии. Боевики атаковали несколько позиций армии Сирии в провинции Латакия. По данным агентства SANA, нападение было совершено третьего марта в районе Джебаль Аль-Калаа.
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