SANA: сирийская армия отбила вторую за сутки атаку боевиковТК Звезда 15:58

Третьего марта боевики второй раз за сутки атаковали позиции сирийской армии. Боевики атаковали несколько позиций армии Сирии в провинции Латакия. По данным агентства SANA, нападение было совершено третьего марта в районе Джебаль Аль-Калаа.

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