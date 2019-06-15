Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрывRT на русском 12:34

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
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SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

RT на русском12:34

СМИ: в окрестностях Дамаска взорвался склад с боеприпасами

ТАСС12:48

К западу от Дамаска произошел взрыв на складе боеприпасов

Интерфакс12:36

В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрыв

Эхо Москвы13:01

На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв

РИА Новости12:24

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

Вести.Ru12:15

Два взрыва произошли в Сирии

Газета.Ru11:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Ашберн
Футбол

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Украина первой из стран СНГ выиграла чемпионат мира по футболу в этой возрастной категории.
Обновлено в 14:00
Общество

Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Политика

Началась выдача паспортов жителям Донбасса

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Хоккей

НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад

В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
Обновлено в 14:16
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено в 14:03
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол

Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне женился

Обновлено в 14:39
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Каринэ Хабирова раскритиковала Элвина Грея

Обновлено в 12:29
Политика

Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Транспорт

В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Футбол

Роналду и Касильяс пропустят свадьбу Рамоса

Бывшие футболисты "Реала" Криштиану Роналду и Икер Касильяс пропустят свадьбу защитника мадридцев Серхио Рамоса, информирует As.
Обновлено в 05:19
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