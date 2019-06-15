Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрывRT на русском 12:34
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Кино
Вышел трейлер нового сезона «Вероники Марс»
В Сети появился трейлер к новому сезону сериала «Вероника Марс».
Обновлено в 11:30
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:48
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено вчера в 04:08
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Футбол
Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие
На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Религия
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Кино
Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая
После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено в 14:35
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне женился
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ
В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
Обновлено в 13:16
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 15:48
Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Политика
Порошенко на Украине будут охранять пожизненно – управление Госохраны
Украинский политик Петр Порошенко, ранее занимавший пост президента Украины, будет находится под государственной охраной до конца жизни.
Обновлено в 12:17