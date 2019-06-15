Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрывRT на русском 12:34

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
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SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

RT на русском12:34

СМИ: в окрестностях Дамаска взорвался склад с боеприпасами

ТАСС12:48

К западу от Дамаска произошел взрыв на складе боеприпасов

Интерфакс12:36

В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрыв

Эхо Москвы13:01

На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв

РИА Новости12:24

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

Вести.Ru12:15

Два взрыва произошли в Сирии

Газета.Ru11:57
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Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

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Помолвки не будет: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

29-летняя звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон в течение двух лет встречалась с 42-летним фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, однако на днях стало известно, что пара рассталась.
Обновлено в 11:52
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Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

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Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
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Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

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Желавших уехать в Канаду россиян переселят

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Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Экономика

Власти Якутии увеличат инвестиции на подготовку к зиме на 34%

Власти Якутии планируют увеличить вложения на подготовку к следующему отопительному сезону на 34% по сравнению с аналогичным периодом - до 33,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Якутии.
Обновлено вчера в 09:34
Технологии

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Технологии

Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов

Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Космос

В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды

Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Происшествия

«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии

Выступления "желтых жилетов" ожидаются также в других городах Франции.
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Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Военный эксперт Баранец призвал Польшу не забывать о близости России

Отечественный военный эксперт Виктор Баранец обратился к Польше с призывом не забывать о близости России.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Обновлено в 06:17
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
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Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Обновлено в 11:47
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

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Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
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