SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрывRT на русском 12:34

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

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