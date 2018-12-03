Армия и оружие
Силы международной коалиции, возглавляемой США, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке Сирии. Это произошло в воскресенье в 21:00 мск.
Российская газета18:18
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Армия и оружие
ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года
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Армия и оружие
США и Великобритания рискуют поссориться из-за F-35, пишут СМИ
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Армия и оружие
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В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи
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Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных
Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании
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Армия и оружие
Имидж контрактной службы в РФ растет
На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о военной электронной правовой системе
Директор Правового департамента Минобороны РФ Олег Безбабнов рассказал о системе «АРМЮРИСТ», содержащей наиболее полную и актуальную базу правовых актов военного ведомства, изданных начиная с 1918 года.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
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В Минобороны РФ в преддверии юбилея Службы по надзору за оборотом оружия в ВС РФ рассказали о ее деятельности за время существования.
Обновлено в 20:50