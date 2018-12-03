Силы международной коалиции, возглавляемой США, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке Сирии. Это произошло в воскресенье в 21:00 мск.

Армия и оружие Армия и оружие ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года

Армия и оружие Армия и оружие США и Великобритания рискуют поссориться из-за F-35, пишут СМИ Отношения между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи

Армия и оружие Армия и оружие Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.

Армия и оружие Армия и оружие Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море.

Армия и оружие Армия и оружие Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин» Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град» В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".

Армия и оружие Армия и оружие Один из главарей «Талибана» убит в Афганистане Один из старших командиров группировки "Талибан"* — Абдул Манан Ахунд — убит в результате авианалёта ВВС США, передаёт Би-би-си.

Армия и оружие Армия и оружие Иран пообещал продолжить ракетные испытания МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.

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Армия и оружие Армия и оружие Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Армия и оружие Армия и оружие Имидж контрактной службы в РФ растет На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

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