Армия и оружие

SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии
Российская газета
18:18

Силы международной коалиции, возглавляемой США, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке Сирии. Это произошло в воскресенье в 21:00 мск.
Российская газета18:18

Подробнее о событии

СМИ: коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии

Телеканал 360°17:17

СМИ: коалиция США нанесла удар по позициям армии САР

Газета.Ru16:57

SANA: коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии

RT на русском16:57

СМИ: авиация коалиции нанесла удар по позициям армии САР на востоке Сирии

ТАСС16:29

Коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии, сообщают СМИ

РИА Новости16:17

СМИ Сирии сообщают о выпущенных ракетах коалиции США в направлении армии САР

ТК Звезда16:17

ТВ Сирии сообщило об обстреле позиций армии САР силами коалиции

РЕН ТВ16:06
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:20, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

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Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин»

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«Ъ»: первый образец ракетного двигателя РД-171МВ испытают в 2019 году

Огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ, который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "Царь-двигателем", запланированы на 2019 год.
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Армия и оружие

Останки 10 солдат Российской империи нашли в Латвии

Во время раскопок в Латвии исследователи обнаружили останки 10 российских солдат, погибших во времена Первой мировой войны.
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Армия и оружие

Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных

Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.
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Армия и оружие

В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания

Представитель Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран намерен продолжить ракетные испытания и для этого ему не нужно разрешение от иностранных государств.
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Армия и оружие

Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма

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Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»

В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Имидж контрактной службы в РФ растет

На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Российские и армянские военные провели учения по отражению авиаударов

Российские военнослужащие дежурных смен авиационной военной базы РФ и противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированной в Армении, провели совместную тренировку.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Сергей Шойгу подарил фуражку девушкам из Вольска

Президент КВН Александр Масляков находился в зале с министром обороны. По традиции Шойгу вручил победителям свою фуражку.
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Артиллеристы в Оренбуржье осваивают самые большие в мире минометы: эффектные кадры

На Тоцком полигоне артиллеристы приступили к освоению недавно поступивших на вооружение в части округа самых больших в мире минометов «Тюльпан», способных одним снарядом до основания разрушить пятиэтажное здание.
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