Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилетыРБК 10:46
S7 просит господдержки Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС.
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Мы бурно развивались в последние 10 лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров.
— Владимир Объедков, российский политикОреанда-Новости 05:51
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