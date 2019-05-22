S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилетыРБК 10:46

Мы бурно развивались в последние 10 лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров.

РБК направил запрос в пресс-службу S7 о том, насколько могут быть повышены цены авиабилеты. "К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны", — сказал Объедков. В пресс-службе Минтранса отказались комментировать РБК опасения S7.

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

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