Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилетыРБК 10:46

S7 просит господдержки Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Владимир Объедков
Мы бурно развивались в последние 10 лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров.
— Владимир Объедков, российский политикОреанда-Новости 05:51

Подробнее о событии

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

РБК10:46

S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны

БИЗНЕС Online02:54

Авиаперевозчикам будет сложно сдержать рост тарифов без государственной поддержки

ТАСС08:11

Авиаперевозчики запросили у государства допподдержку. Без нее летать самолетами станет дороже

Телеканал 360°04:49

Авиакомпания S-7 заявила, что больше не может сдерживать рост цен на авиабилеты без государственной поддержки

Эхо Москвы08:30

S7: Возможности сдерживать цены у авиаперевозчиков исчерпаны, нужна господдержка

ПРАЙМ02:36

В S7 заявили, что авиаперевозчики исчерпали возможности сдерживать цены

РИА Новости02:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая из-за ветра и грозы.
Обновлено в 05:07
Космос

Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов

Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.
Обновлено в 08:47
Общество

«Сделано в Гатчине»: фермеры, ремонт и бесплатный проход

Представителям прессы продемонстрировали ход ремонта в районной поликлинике, показали новую поликлинику на Аэродроме и роддом, после чего состоялась обстоятельная беседа о проблемах и достижения гатчинской медицины.
Обновлено в 09:18
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Культура

Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе

Обновлено в 11:27
Футбол

«Риека» обыграла «Динамо» и завоевала Кубок Хорватии

«Риека» обыграла загребское «Динамо» в финале Кубка Хорватии.
Обновлено в 14:12
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Футбол

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Самолет Аллы Пугачевой пополнит музей в Новосибирске

Музей авиации и космонавтики новосибирского аэропорта пополнит уникальный экспонат — последний Ту-134, который вскоре завершит полеты в России.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Италии завели дело против водителя попавшего в ДТП автобуса

Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в Италии утром 22 мая, стал главным фигурантом расследования.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве

Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Футбол

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено в 14:58
Автоспорт

Райкконен: возможность побить рекорд Баррикелло не является мотивацией

Обновлено в 14:44
Транспорт

Ульяновских перевозчиков могут лишить лицензии за изменение маршрута

Расширен перечень условий, при нарушении которых перевозчика могут лишить лицензии.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max

Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Беглов прибыл на заседание Военного совета ЗВО в Доме офицеров

Глава Петербурга Александр Беглов приехал на заседание Военного совета Западного военного округа (ЗВО), которое проходит в Большом зале Дома офицеров.
Обновлено в 04:00
Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Политика

Канада согласилась забрать свой мусор с Филиппин

Канада согласилась вывезти 69 контейнеров с мусором, доставленным на территорию Филиппин пять лет назад.
Обновлено в 13:50
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Технологии

Как правильная вода для бройлеров повышает производительность птицефабрики

Обеспечение оптимальной работы водопровода на птицефабрике считается одним из эффективных способов повысить производительность.
Обновлено в 02:09
Футбол

МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное