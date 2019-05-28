Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилетыРБК вчера в 10:46
S7 просит господдержки Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Мы бурно развивались в последние 10 лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров.
— Владимир Объедков, российский политикОреанда-Новости вчера в 05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиаперевозчики запросили у государства допподдержку. Без нее летать самолетами станет дороже
Телеканал 360°вчера в 04:49
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске
Обновлено в 00:50
Футбол
В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»
В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Футбол
«Сельта» продлила контракт с главным тренером
Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено вчера в 15:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета
Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Обновлено в 01:21
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Бывшая подруга Прохора Шаляпина утверждает, что ждет от него ребенка
Бывшая подруга музыканта Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца.
Обновлено в 00:19
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сrеdіт Mutual и Credit Agricole.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Названы продукты, портящие зрение
Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Общество
Почти половина россиян выступили за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Долг семьи Жанны Фриске Русфонду заплатил ее маленький сын
Решение суда семья Фриске не выполняла, и приставы в прошлом году арестовали банковские счета должников.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
Пьяный священник напал с ножом на монаха Троице-Сергиевой Лавры
Нетрезвый священник напал на монаха в Троице-Сергиевой Лавре. Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено в 02:04
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
В Татарстане появится производство самолетов сельхозназначения
Производство уникальных композитных хозяйственных самолетов появится в Татарстане.
Обновлено в 01:01
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено вчера в 02:39