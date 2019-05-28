Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилетыРБК вчера в 10:46

S7 просит господдержки Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Владимир Объедков
Мы бурно развивались в последние 10 лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров.
— Владимир Объедков, российский политикОреанда-Новости вчера в 05:51

Подробнее о событии

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

РБКвчера в 10:46

Авиакомпания S-7 заявила, что больше не может сдерживать рост цен на авиабилеты без государственной поддержки

Эхо Москвывчера в 08:30

S7: Возможности сдерживать цены у авиаперевозчиков исчерпаны, нужна господдержка

ПРАЙМвчера в 02:36

Авиаперевозчики запросили у государства допподдержку. Без нее летать самолетами станет дороже

Телеканал 360°вчера в 04:49

S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:54

Авиаперевозчикам будет сложно сдержать рост тарифов без государственной поддержки

ТАССвчера в 08:11

В S7 заявили, что авиаперевозчики исчерпали возможности сдерживать цены

РИА Новостивчера в 02:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске

Обновлено в 00:50
Футбол

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено вчера в 15:10
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Обновлено в 01:21
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Бывшая подруга Прохора Шаляпина утверждает, что ждет от него ребенка

Бывшая подруга музыканта Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца.
Обновлено в 00:19
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сrеdіт Mutual и Credit Agricole.
Обновлено в 01:43
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Общество

Почти половина россиян выступили за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Авто

В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Шоу-бизнес

Долг семьи Жанны Фриске Русфонду заплатил ее маленький сын

Решение суда семья Фриске не выполняла, и приставы в прошлом году арестовали банковские счета должников.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Пьяный священник напал с ножом на монаха Троице-Сергиевой Лавры

Нетрезвый священник напал на монаха в Троице-Сергиевой Лавре. Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено в 02:04
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

В Татарстане появится производство самолетов сельхозназначения

Производство уникальных композитных хозяйственных самолетов появится в Татарстане.
Обновлено в 01:01
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено вчера в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное