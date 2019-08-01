Лесные пожары
S7 временно вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров в регионеТайга.инфо вчера в 21:09
Активные участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета, которые также будут направлены на посадку деревьев в Сибири. Кроме того, на сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева.
Читать в источнике
Оценить36
Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.
— Владислав Филев, российский предпринимательFinam.Ru вчера в 10:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» для сбора средств на посадку деревьев
Ведомостивчера в 13:17
Авиакомпания S7 сменила название и собирает деньги на восстановление лесов
Московский Комсомолецвчера в 23:30
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Общество
В шведском городе ввели разрешение на попрошайничество
Муниципалитет шведского Эскильстуна сообщил о нововведении. С первого августа в некоторых районах города разрешен «пассивный сбор денег».
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО
НАТО не планирует интегрировать купленные Турцией у России С-400 в единую систему альянса.
Обновлено в 07:31
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Как отмечается, август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.
Обновлено в 08:14
Футбол
Сегодня стартует Юношеская футбольная лига
Сегодня, 2 августа, стартует Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.
Обновлено в 07:06
Энергетика
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Музыка
Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Обновлено в 05:06
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:21
Общество
Росгидромет предупредил о росте числа опасных погодных явлений
Количество природных явлений, представляющих опасность, увеличивается и будет расти в будущем, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Обновлено в 08:55
Культура
Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера
Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 05:28
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 08:59
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Август привнесет глоток свежего воздуха в жизнь этого знака Зодиака.
Обновлено 31 июля в 22:07