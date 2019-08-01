Лесные пожары

S7 временно вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров в регионеТайга.инфо вчера в 21:09

Активные участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета, которые также будут направлены на посадку деревьев в Сибири. Кроме того, на сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева.
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Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.
— Владислав Филев, российский предпринимательFinam.Ru вчера в 10:34

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