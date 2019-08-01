Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.

Активные участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета, которые также будут направлены на посадку деревьев в Сибири. Кроме того, на сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Общество В шведском городе ввели разрешение на попрошайничество Муниципалитет шведского Эскильстуна сообщил о нововведении. С первого августа в некоторых районах города разрешен «пассивный сбор денег».

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Общество Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву Как отмечается, август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.

Футбол Сегодня стартует Юношеская футбольная лига Сегодня, 2 августа, стартует Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.

Энергетика Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".

Футбол Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Происшествия Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.

Общество Росгидромет предупредил о росте числа опасных погодных явлений Количество природных явлений, представляющих опасность, увеличивается и будет расти в будущем, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Армия и оружие МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.

Культура Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами.

Политика Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Политика Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией "Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.

Политика США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей» США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».