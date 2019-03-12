Происшествия
Авиакомпания S7 рассказала о планах на Boeing 737 MAXИзвестия 05:39
12 марта S7 сообщала о приостановке полетов на этой модели самолета до выяснения причин крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. В российской организации подчеркнули, что ее специалисты находятся в постоянном диалоге с компанией Boeing и внимательно следят за ходом расследования.
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Ethiopian Airlines приостанавливает полеты самолетов модели Boeing 737 MAX 8 из Москвы
Фонтанка.Ру11 марта в 06:46
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Политика
Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма Вооруженных сил, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области
В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Происшествия
ФСБ задержала подпольных торговцев оружием
В 14 регионах России задержали подпольных торговцев оружием, изъято 95 "стволов" и 3,5 тысячи патронов, сообщила ФСБ РФ.
Обновлено в 04:50
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает Национальную разведку предоставлять подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента Владимира Путина.
Обновлено в 05:45
Политика
ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»
Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Norwegian предъявит Boeing счет из-за отказа от Boeing 737 MAX 8
Авиаперевозчик Norwegian предъявит претензии американскому производителю Boeing за невозможность эксплуатировать 18 приобретенных у него самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено в 05:35
Экономика
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным
В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Обновлено в 05:30
Политика
В Кремле считают закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным
"Что касается позиции по этому законопроекту - вы знаете, с учетом мнений разных общественных организаций давайте все-таки дождемся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции", - также сказал Песков.
Обновлено в 05:18
Политика
Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit
Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Ростовской области задержаны подозреваемые в отмывании 1 млрд рублей
В Ростовской области задержаны участники организованный группы лиц, которые подозреваются в выводе в теневой оборот около 1 млрд рублей, сообщила 13 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:53
Экономика
Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка
Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Хоккей
Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ
Обновлено в 02:35
Политика
Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Mercer назвала самые удобные для жизни города
Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Самолет врезался в опору освещения в Шереметьево
Грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Москве уроженцы Чечни совершили нападение с ножами и травматом
На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:43
Футбол
Симеоне оценил непристойный жест Роналду
Обновлено вчера в 20:07
Транспорт
РЖД оборудуют «умной» системой информирования 68 российских вокзалов
РЖД до конца 2019 года планируют оборудовать автоматической системой информирования 68 крупнейших российских вокзалов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:46
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Сергей Магин вышел из колонии, не досидев восемь месяцев
Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Роскомнадзор заблокировал публикацию «Право.ru» о Магдееве
По требованию Роскомнадзора, который опирался на решение суда, публикацию предлагалось удалить, в противном случае сайт был бы заблокирован.
Обновлено в 02:31