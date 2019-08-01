Лесные пожары
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаровREGNUM вчера в 16:42
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири. С сегодняшнего дня, 1 августа, 100 рублей с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении компании авиабилета на рейсы по сибирским направлениям будут направляться на посадку деревьев.
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Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив.
— Владислав Филев, российский предпринимательFinam.Ru вчера в 10:34
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Авиакомпания S7 сменила название и собирает деньги на восстановление лесов
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Авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» для сбора средств на посадку деревьев
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