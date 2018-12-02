Происшествия

S7 рассказала об инциденте на борту с участием группы «Чайф»
РБК
08:12

В самолете авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург резко повысилась температура перед полетом и во время его, подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании.
РБК08:12
Владимир Шахрин
Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак.
— Владимир Шахрин, музыкантНГС - Независимые Городские Сайты 03:34

Подробнее о событии

40 градусов: Шахрин рассказал о разборках на борту самолета S7

Вести.Ru10:55

В S7 рассказали о ЧП на борту самолёта с группой «Чайф»

News.ru09:14

Участники группы «Чайф» стали свидетелями ЧП на борту самолета

РИА Новости07:04

В авиакомпании прокомментировали «баню» в самолете, на котором летела группа «Чайф»

Пятый канал08:08

«Это самый ужасный перелет»: лидер группы «Чайф» рассказал подробности инцидента на борту самолета

Екатеринбург Онлайн06:45

«Здесь невозможно находиться»: лидер группы «Чайф» устроил скандал из-за жары в самолёте

НГС - Независимые Городские Сайты03:34

Лидер «Чайфа» рассказал о ЧП на борту самолета из Новосибирска

РЕН ТВ04:33
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия

При пожаре в кафе под Мытищами погибли три человека

Обновлено в 13:00
Происшествия

Более 200 задержанных в ходе протестов в Париже предстанут перед судом

Обновлено в 12:59
Происшествия

В Сочи убит бывший депутат городского собрания

Александр Широбоков, член партии «Единая Россия», избирался депутатом горсобрания в течение двух созывов (2000–2010 годы), в последние годы господин Широбоков возглавлял жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Альфа».
Обновлено в 12:39
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В Татарстане автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой

По данным ведомства, 2 декабря в районе 15:00 мск в селе Чемодурово Азнакаевского района 29-летний водитель Lada Granta, нарушая правила дорожного движения, сбил пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении по ходу движения автомобиля.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Из-за ДТП с тремя фурами перекрыли трассу «Дон»

Трасса "Дон" перекрыта в южном направлении из-за аварии с участием трех фур, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Сургуте более тысячи человек эвакуировали из гипермаркета «Лента»

Около 1,3 тысячи человек эвакуированы из гипермаркета "Лента" в Сургуте (ХМАО) из-за загоревшегося кабеля, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Подмосковье сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов

В Подмосковье сотрудник ДПС случайно ранил себя во время проверки документов у водителя.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Люберцах сошел с рельсов вагон с продуктами

Обновлено в 11:15
Происшествия

Полиция ищет напавшего с ножом на женщину в центре Москвы

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный напал с ножом на женщину на станции московского метро "Лубянка".
Обновлено в 10:01
Происшествия

В США на центр терапии для детей с аутизмом упал самолет

Два человека скончались в американском штате Флорида в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, сообщает телеканал NBC6.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Афганистане боевики «Талибана» похитили не менее 40 мирных жителей

Обновлено в 10:22
Происшествия

В Амурской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

Автобус опрокинулся на трассе в Амурской области, погиб пассажир и еще двое получили травмы, сообщили ТАСС в ГИБДД.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Под Тулой три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в ДТП c участием легкового автомобиля и автобуса на трассе Тула - Новомосковск в Тульской области.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в центре Краснодара

"В результате ДТП пострадали семь пассажиров маршрутки, все были доставлены в больницу, где двоим понадобилась госпитализация", - сказали в ведомстве.
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В Тихвине парень на иномарке насмерть сбил женщину

2 декабря около 14:05 около дома № 1 на Школьной в улице в городе Тихвине 22-летний водитель ехал в автомобиле Ford Focus и вне зоны пешеходного перехода наехал на 54-летнюю женщину, рассказали НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 10:48
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Владимир Шахрин
Музыкант
Советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, основатель и бессменный лидер группы «Чайф». Почётный гражданин Екатеринбурга.
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Чайф
Рок-группа
Советская и российская рок-группа, образованная Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году. История группы начинается ещё с 1983 года, когда Владимир Шахрин, Олег Решетников и Вадим Кукушкин начали репетиции в Свердловске.
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