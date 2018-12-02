Происшествия
S7 рассказала об инциденте на борту с участием группы «Чайф»
S7 рассказала об инциденте на борту с участием группы «Чайф»РБК08:12
В самолете авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург резко повысилась температура перед полетом и во время его, подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании.
РБК08:12
Оценить
241 человек отреагировал
Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак.
Подробнее о событии
Показать все источники
«Здесь невозможно находиться»: лидер группы «Чайф» устроил скандал из-за жары в самолёте
НГС - Независимые Городские Сайты03:34
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия
При пожаре в кафе под Мытищами погибли три человека
Обновлено в 13:00
Происшествия
Более 200 задержанных в ходе протестов в Париже предстанут перед судом
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Сочи убит бывший депутат городского собрания
Александр Широбоков, член партии «Единая Россия», избирался депутатом горсобрания в течение двух созывов (2000–2010 годы), в последние годы господин Широбоков возглавлял жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Альфа».
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Татарстане автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой
По данным ведомства, 2 декабря в районе 15:00 мск в селе Чемодурово Азнакаевского района 29-летний водитель Lada Granta, нарушая правила дорожного движения, сбил пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении по ходу движения автомобиля.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Из-за ДТП с тремя фурами перекрыли трассу «Дон»
Трасса "Дон" перекрыта в южном направлении из-за аварии с участием трех фур, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Сургуте более тысячи человек эвакуировали из гипермаркета «Лента»
Около 1,3 тысячи человек эвакуированы из гипермаркета "Лента" в Сургуте (ХМАО) из-за загоревшегося кабеля, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Подмосковье сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов
В Подмосковье сотрудник ДПС случайно ранил себя во время проверки документов у водителя.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Люберцах сошел с рельсов вагон с продуктами
Обновлено в 11:15
Происшествия
Полиция ищет напавшего с ножом на женщину в центре Москвы
Ранее СМИ сообщали, что неизвестный напал с ножом на женщину на станции московского метро "Лубянка".
Обновлено в 10:01
Происшествия
В США на центр терапии для детей с аутизмом упал самолет
Два человека скончались в американском штате Флорида в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, сообщает телеканал NBC6.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Афганистане боевики «Талибана» похитили не менее 40 мирных жителей
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Амурской области в ДТП с участием автобуса погиб человек
Автобус опрокинулся на трассе в Амурской области, погиб пассажир и еще двое получили травмы, сообщили ТАСС в ГИБДД.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Под Тулой три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в ДТП c участием легкового автомобиля и автобуса на трассе Тула - Новомосковск в Тульской области.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в центре Краснодара
"В результате ДТП пострадали семь пассажиров маршрутки, все были доставлены в больницу, где двоим понадобилась госпитализация", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Тихвине парень на иномарке насмерть сбил женщину
2 декабря около 14:05 около дома № 1 на Школьной в улице в городе Тихвине 22-летний водитель ехал в автомобиле Ford Focus и вне зоны пешеходного перехода наехал на 54-летнюю женщину, рассказали НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 10:48