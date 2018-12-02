Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак.

В самолете авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург резко повысилась температура перед полетом и во время его, подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании.

S7 рассказала об инциденте на борту с участием группы «Чайф»

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