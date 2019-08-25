Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.

с чего всё началось

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.

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