Общество
S7 объединит входящие в группу авиакомпанииИнтерфакс 01:50
S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путем перевода парка и сотрудников "Глобуса" в "Сибирь", пишут "Ведомости" со ссылкой на двух менеджеров холдинга. По их словам, об объединении сотрудникам холдинга сообщило руководство S7.
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с чего всё началось
Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.Ведомостивчера в 17:01
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«Ведомости» сообщили об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» в S7 Group
Коммерсантъвчера в 21:55
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Политика
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Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
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В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
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Авто
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Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
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Обновлено 24 августа в 17:06
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.
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Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15
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Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
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Обновлено вчера в 21:11
Общество
Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
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В США произошёл взрыв газа в торговом центре
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Обновлено в 01:12
Политика
Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7
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Обновлено в 06:19
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Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
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Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
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Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
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