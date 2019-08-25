Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.

с чего всё началось

S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путем перевода парка и сотрудников "Глобуса" в "Сибирь", пишут "Ведомости" со ссылкой на двух менеджеров холдинга. По их словам, об объединении сотрудникам холдинга сообщило руководство S7.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны Подведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.

Политика Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Авто JAC представил в России новый пикап JAC T6 В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .

Наука В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Политика Трамп заявил о приглашении Путина на следующий саммит G7 На фоне бурного обсуждения возвращения РФ в клуб Дональд Трамп сообщил, что президента России Владимира Путина "возможно наверняка" позовут на следующий саммит "Большой семерки".

Политика Газопровод «Северный поток-2» построен на 75 процентов Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Шоу-бизнес Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Политика Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Общество Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.

Происшествия В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.

Происшествия В США произошёл взрыв газа в торговом центре В американском городе Колумбия произошёл взрыв газа в торговом центре, сообщил телеканал NBC News.

Политика Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7 Американский президент Дональд Трамп заявил, что присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Авто Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.