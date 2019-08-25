Общество

S7 объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»Life.ru 03:43

Компания S7 Group планирует объединить свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путём перевода парка и сотрудников.
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с чего всё началось

Крупнейший частный перевозчик объединит свои авиакомпании

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.
Ведомостивчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»

Известия02:51

S7 объединит входящие в группу авиакомпании

Интерфакс01:50

«Ведомости» сообщили об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» в S7 Group

Коммерсантъвчера в 21:55

СМИ сообщили о плане S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

РБК01:20

Холдинг S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Эхо Москвывчера в 23:32

«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

ТАСС01:31

Крупнейший частный перевозчик объединит свои авиакомпании

Ведомостивчера в 17:01
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Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика

Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
Обновлено в 07:34
Политика

В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
Обновлено в 06:20
Общество

Эксперты выяснили настоящую разницу между полетами в разных классах

Обновлено в 06:47
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Общество

Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Обновлено в 01:34
Авто

В продаже появился шестиколесный Land Rover Defender Flying Huntsman 6x6

Один из последних появившихся в продаже автомобилей — Defender Flying Huntsman 6x6 — оценили в 239 999 фунтов стерлингов или около 291 126 долларов США (19,28 млн рублей).
Обновлено в 00:40
Наука

Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей

Обновлено в 05:54
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Украинский Ан-124 станет «российским»

Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 05:48
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено 24 августа в 15:57
Гаджеты

На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов

Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Авто

Представлен обновленный седан Ford Taurus

Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Обновлено в 05:47
Общество

Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности

Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током

Обновлено в 04:57
Политика

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Обновлено в 03:05
Происшествия

Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года

Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

Nokia возродит еще один старый кнопочный телефон

Компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под маркой Nokia, вскоре представит очередной «возрожденный» кнопочный телефон.
Обновлено в 05:36
Наука

Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль

Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 05:15
Авто

Игрушечный Porsche 911 получил двигатель от внедорожного мотоцикла

Обновлено в 06:10
Общество

Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире

Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:05
Космос

На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»

Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Обновлено в 05:22
Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»

Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
Обновлено в 07:15
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