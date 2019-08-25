Общество

Life.ruLife.ruS7 объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Компания S7 Group планирует объединить свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путём перевода парка и сотрудников.
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с чего всё началось

Крупнейший частный перевозчик объединит свои авиакомпании

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.
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Подробнее о событии

СМИ узнали об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»

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Ведомостивчера в 17:01

«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

ТАСС01:31

СМИ сообщили о плане S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

РБК01:20

Холдинг S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Эхо Москвывчера в 23:32

«Ведомости» сообщили об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» в S7 Group

Коммерсантъвчера в 21:55

S7 объединит входящие в группу авиакомпании

Интерфакс01:50
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