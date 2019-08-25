Общество
Life.ruS7 объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Компания S7 Group планирует объединить свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путём перевода парка и сотрудников.
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с чего всё началось
Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.Ведомостивчера в 17:01
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«Ведомости» сообщили об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» в S7 Group
Коммерсантъвчера в 21:55
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Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
N+1 24 августа в 07:19
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Политика
Адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной
Адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:20
Гаджеты
Google раскрыла дату выхода финальной Android 10
Издание PhoneArena сообщило, что финальная не тестовая версия Android 10 начнёт появляться на смартфонах уже с 3 сентября 2019 года.
Ferra 08:32
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны
Выступившая на фестивале «Новая волна» певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение и своих зрителей за то, что она на сцене.
Телепрограмма вчера в 15:35
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Гражданка РФ погибла во время восхождения на вулкан Фудзи в Японии. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на агентство Киодо.
Российская газета 08:49
Футбол
«Ювентус» интересуется защитником «ПСЖ»
«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Стенли Нсоки.
Спорт-Экспресс 07:08
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия три кандидатуры: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Коммерсантъ 08:35
Политика
Меркель назвала условие для возвращения России в G7
Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.
Экономика сегодня вчера в 13:05
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
Ведомости 08:38
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Футбол
Хавбек «Интера» близок к переходу в «Локомотив»
Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Газета.Ru 08:29
Политика
Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками
Rusvesna.su вчера в 10:20
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Общество
Володин призвал не делать из директоров саратовских школ стрелочников
Володин подчеркнул, что на сегодняшний день 64 директора привлекли к административной ответственности за различные нарушения, но они фактически стали заложниками ситуации, когда средств на исполнение требований надзорных ведомств просто не выделили.
Регион 64 08:46
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15