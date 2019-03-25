Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»Аргументы и Факты 01:03
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше». Об этом заявила совладелец группы S7 Space Наталья Филева, передает РИА Новости.
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S7 Space подтвердила расторжение контракта с «Южмашем» на производство ракет «Зенит»
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