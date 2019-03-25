Политика
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»Российская газета 00:26
Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит". Они заказывались для пусков с плавучего космодрома "Морской старт".
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с чего всё началось
Позже украинское предприятие сообщило, что контракт был заключен с зарегистрированной в США компанией S7 See Launch Limited, заказчик уже частично оплатил ракеты и не уведомлял о возможном расторжении соглашения.РБКвчера в 21:07
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S7 Space подтвердила расторжение контракта с «Южмашем» на производство ракет «Зенит»
Телеканал 360°вчера в 23:08
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