Политика

S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»Российская газета 00:26

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит". Они заказывались для пусков с плавучего космодрома "Морской старт".
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с чего всё началось
Позже украинское предприятие сообщило
, что контракт был заключен с зарегистрированной в США компанией S7 See Launch Limited, заказчик уже частично оплатил ракеты и не уведомлял о возможном расторжении соглашения.
РБКвчера в 21:07

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S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»

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S7 Space подтвердила расторжение контракта с «Южмашем» на производство ракет «Зенит»

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S7 Space откажется от покупки 12 украинских ракет

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