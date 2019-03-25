S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»Российская газета 00:26

с чего всё началось

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит". Они заказывались для пусков с плавучего космодрома "Морской старт".

Происшествия В Японии женщина еле выжила, съев лепешку с клещами Эксперты провели экспертизу муки и обнаружили в ней до 4,5 тысяч пылевых клещей на грамм продукта.

Здоровье Ветеринары переходят на детское питание Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.

Наука Ученые выяснили, что помогает жить дольше Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.

Шоу-бизнес Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.

Политика Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО Сербский лидер Александр Вучич в ходе церемонии в память о жертвах агрессии НАТО в Югославии в 1999 году в Нише заявил, что Сербия не хочет членства в НАТО.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Хоккей «Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский оформил «сухарь» Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 21 броска и офрмил «сухой» матч.

Политика В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.

Здоровье Опиоидный кризис в США: почему все больше американцев становятся зависимыми от обезболивающих препаратов Гарри Княгницкий попытался выяснить, кто именно заинтересован в таком количестве опиоидов на рынке и почему властям США никак не удается справиться этим самым настоящим кризисом.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Происшествия Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.

Политика Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.

Армия и оружие Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан» Более 360 беженцев покинули лагерь "Рукбан" и вышли на подконтрольную властям Сирии территорию, им оказана необходимая помощь, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Авто Ferrari готовит к премьере особый суперкар Компания Ferrari готовится к премьере особенного суперкара. Он будет существовать в единственном экземпляре, а назвали его Prototipo.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.

Политика Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Гаджеты Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.

Спорт Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.

Экономика Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».