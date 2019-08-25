Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.

с чего всё началось

Холдинг S7 Group планирует объединить свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус".

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