Футбол
С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»Чемпионат 01:26
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил согласием на предложение «Ювентуса» возглавить туринский клуб. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Помимо Индзаги, руководство «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри.
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Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
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Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза
Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
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Потери бюджета от передачи «Роскапитала» в «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд
Потери казны связаны с недостатками нормативно-правового регулирования при передаче имущества, констатируют в Счетной палате.
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В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
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Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
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Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
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Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
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Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Правительство упростило процедуру получения инвалидности
"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
Обновлено в 02:00
Происшествия
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В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Футбол
Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность
Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
Обновлено вчера в 18:23
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В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль
Компания Mercedes-Benz представила новый концепт абсолютно безопасного автомобиля под названием ESF от немецкого Experimental-Sicherheits-Fahrzeuge (Экспериментальный Безопасный Автомобиль).
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
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Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о самороспуске
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Происшествия
В Тверской области десятилетний мальчик пропал без вести
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Обновлено в 01:50
Происшествия
Десять человек были убиты в перестрелках в Мексике
Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас. Об этом сообщила прокуратура штата Оахака.
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Наталья Фриске опровергла новость о погашении долга перед «Русфондом»
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Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
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Обновлено вчера в 10:37
Общество
Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Российское издание Forbes впервые составило рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет под названием "30 до 30", в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).
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