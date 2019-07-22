Политика
С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 годаRT на русском 04:41
Российские зенитно-ракетные системы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала TGRT.
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