Российские зенитно-ракетные системы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала TGRT.

С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

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