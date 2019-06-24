С-300 и С-400 подняли по тревоге для защиты гособъектовКапитал страны 12:38

Во время проверки в ЦВО по боевой тревоге подняли зенитные ракетные комплексы для охраны государственных объектов. Задачи по охране главных гособъектов от нападения с воздуха будут отрабатывать С-300 и С-400.

С-300 и С-400 подняли по тревоге для защиты гособъектов

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