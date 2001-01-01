Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков рассказал, почему не скучает по "Рубину", в котором он провёл 10 лет своей карьеры. Скучаю, может быть, только по девчонкам в столовой и ещё по трём-пяти людям в клубе.

Рыжиков: «Скучаю по девчонкам в столовой „Рубина“, но не по клубу»

Политика Политика Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.

Политика Политика Песков рассказал, как от слов Путина стынет кровь в жилах Президент России Владимир Путин может выразить свое отношение к кому-то или чему-то так, что кровь стынет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "АиФ".

Происшествия Происшествия Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах Спасатели нашли тело пятой погибшей на месте частично обрушившегося дома в Шахтах, сообщили РИА Новости в ростовском управлении МЧС.

Происшествия Происшествия Число погибших при ДТП под Воронежем выросло до восьми человек Количество погибших в столкновении трех автомобилей в Воронежской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района.

Экономика Экономика Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.

Политика Политика Песков высказался по проблеме Курил "Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - сказал Песков.

Политика Политика McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

Политика Политика Песков рассказал, кто может напрямую звонить Путину Напрямую позвонить президенту РФ могут Министры и руководители администрации Кремля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «АиФ».

Политика Политика На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Общество Общество Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей "Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Происшествия Происшествия Два автомобиля провалились в яму с кипятком в Петербурге В образовавшуюся после прорыва трубы с кипятком яму рухнули два припаркованных автомобиля.

Политика Политика Песков рассказал о влиянии семейного положения Путина на его работу Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на работу главы государства Владимира Путина не влияет то, женат он или нет.

Политика Политика Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявил о том, что возможные американские санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", вызваны обеспокоенностью Вашингтона вопросом энергетической безопасности Европы и транзита российского газа через Украину.

Общество Общество «Аэрофлот» назвал поданный иск попыткой давления на компанию «Аэрофлот» считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию, заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Политика Политика Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.

Политика Политика США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Политика Политика Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений России не нужна гонка вооружений, в Москве готовы к переговорам с Вашингтоном о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика», размещенном на сайте Кремля.

Спорт Спорт Россия выполнила все условия WADA Россия выполнила все условия, выдвинутые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил РИА Новости помощник президента России, заместитель председателя совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.

Общество Общество Финская журналистка упрекнула россиян за «одержимость проветриванием» Финская журналистка Анна-Лена Лаурен, московский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter и финского издания Hufvudstadsbladet, удивлена «одержимостью проветриванием» у россиян.

Политика Политика Отец Бутиной заявил об отсутствии связи с дочерью Арестованная в США россиянка Мария Бутина уже две недели не может связаться по телефону с отцом.

Экономика Экономика Назван средний размер пенсии на Украине

Общество Общество Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Политика Политика С 2020 года бизнес избавят от устаревших регуляторных требований Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть требования государства к бизнесу, применив механизм «регуляторной гильотины»,— с его помощью через два года все устаревшие обязательные требования должны быть отменены.

Происшествия Происшествия В Найроби боевики напали на отель

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Хоккей Хоккей Сергачев забил в победном матче «Тампы» с «Далласом» Одну из шайб в составе "молний" забросил Михаил Сергачев. Российский защитник в текущем сезоне в 44 матчах набрал 18 (2+16) очков.

Политика Политика Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Происшествия Происшествия В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой В Краснодаре судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую на светофоре дорогу по пешеходному переходу.

Происшествия Происшествия Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.