Рюдигер попрощался с Сарри и пожелал ему дальнейших успеховSportbox.RU 15:01

Желаю вам всего наилучшего и успехов в будущем, — написал Рюдигер в своем Twitter. Ранее Сарри и «Челси» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Напомним, итальянец возглавил лондонскую команду летом 2018 года.

Рюдигер попрощался с Сарри и пожелал ему дальнейших успехов

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