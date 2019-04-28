Рюдигер получил травму в матче с «МЮ»Евро-футбол.ру 14:06

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед". Рюдигер покинул поле в средине второго тайма, уступив своё место Андреасу Кристенсену.

Рюдигер получил травму в матче с «МЮ»

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