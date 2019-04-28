Футбол

Рюдигер получил травму в матче с «МЮ»Евро-футбол.ру 14:06

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед". Рюдигер покинул поле в средине второго тайма, уступив своё место Андреасу Кристенсену.
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