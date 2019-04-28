Рюдигер получил травму в матче с «МЮ»Евро-футбол.ру 14:06

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед". Рюдигер покинул поле в средине второго тайма, уступив своё место Андреасу Кристенсену.

Рюдигер получил травму в матче с «МЮ»

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Казани автомобиль сбил женщину с коляской Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.

Политика Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".

Шоу-бизнес У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.

Политика Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Происшествия На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.

Авто Названы самые бесполезные функции современных автомобилей Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.

Футбол «Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу «Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.

Политика В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.

Единоборства Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Футбол Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.

Авто ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.

Шоу-бизнес То, перед чем все равны По данным современной медицинской статистики от нарушения сна страдают мужчины и женщины, молодые и пожилые, бизнесмены и домохозяйки, студенты и безработные, европейцы, азиаты, американцы.

Гаджеты На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.

Политика Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, передает РИА Новости.