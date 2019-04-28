Футбол
Рюдигер получил травму в матче с «МЮ»Евро-футбол.ру 14:06
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
|11′
Андер Эррера
|43′
|43′
Маркос Алонсо
|52′
Виллиан
|53′
Матео Ковачич
|65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
|65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
|71′
|76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
|80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
|81′
|84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
|89′
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|86%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|5
|6
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Де Хеа
18
Янг
16
Рохо
2
Линделёф
23
Шоу
21
Эррера
31
Матич
39
Мактомини
6
Погба
7
Санчес
9
Лукаку
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
9
Игуаин
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед". Рюдигер покинул поле в средине второго тайма, уступив своё место Андреасу Кристенсену.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Шоу-бизнес
Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Происшествия
На КАД Петербурга микроавтобус столкнулся с фурой
Микроавтобус и фура столкнулись на 68-м километре Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:54
Политика
СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
Обновлено в 07:13
Происшествия
На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды
Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 18:19
Энергетика
«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Гаджеты
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Экономика
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано»
Реал потерпел поражение от Райо Вальекано (0:1) в матче 35-го тура примеры на стадионе Кампо де Вальекас.
Обновлено в 16:50
Авто
Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина
Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.
Обновлено в 00:45
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено в 17:18
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА
Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Футбол
Аленичев прокомментировал поражение от «Локомотива»
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:16
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Футбол
Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар согласовал контракт с «Боруссией» из Дортмунда.
Обновлено в 12:51
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Кино
Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»
Обновлено в 16:08
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15