Рюдигер перенес операцию и пропустит остаток сезонаРИА Новости 15:31

Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Антонио Рюдигер перенес операцию по поводу травмы колена и выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте команды. Рюдигер получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" 28 апреля (1:1).

Политика Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.

Транспорт ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей «Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.

Политика Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.

Экономика Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.

Политика В Венесуэле произошла попытка государственного переворота В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Авто Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Транспорт В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.

Происшествия Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне Австралийский и эквадорский журналист, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Великобритании после того, как лондонская полиция ранее задержала его в здании посольства Эквадора.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Хоккей «Магнитка» усилится лидером «Локомотива» Локтионовым 28-летний нападающий выступал за «Локомотив» на протяжении пяти последних сезонов.

Политика Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.

Политика Антонов рассказал о попытках диалога с США по ДРСМД Россия предложила США беспрецедентные меры транспарентности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но все предложения были отвергнуты, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Хоккей Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Технологии Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.