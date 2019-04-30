Футбол
Рюдигер перенес операцию и пропустит остаток сезонаРИА Новости 15:31
Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Антонио Рюдигер перенес операцию по поводу травмы колена и выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте команды. Рюдигер получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" 28 апреля (1:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Политика
Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.
Обновлено в 11:00
Транспорт
ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей
«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Обновлено в 09:06
Политика
Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского
Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.
Обновлено в 16:48
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
Обновлено в 15:20
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Транспорт
В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки
В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне
Австралийский и эквадорский журналист, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Великобритании после того, как лондонская полиция ранее задержала его в здании посольства Эквадора.
Обновлено в 17:58
Происшествия
На судне «Василий Головин» погибли два моряка
На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Космос
NASA готовится к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 19:51
Происшествия
Оползень в Боливии повредил жилые дома
Обновлено в 18:38
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Хоккей
«Магнитка» усилится лидером «Локомотива» Локтионовым
28-летний нападающий выступал за «Локомотив» на протяжении пяти последних сезонов.
Обновлено в 16:38
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Музыка
После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено в 13:28
Политика
Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Политика
Антонов рассказал о попытках диалога с США по ДРСМД
Россия предложила США беспрецедентные меры транспарентности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но все предложения были отвергнуты, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 16:02
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Технологии
Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей
Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено в 14:51
Кино
Названа стоимость участия Роберта Дауни мл. в фильме «Мстители 3»
Роберт Дауни мл. заработал значительно больше своих коллег, приняв участие в фильме "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31